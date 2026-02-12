Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Diebstahl von Sitzbrettern an Hochsitzen und Störung des Jagdbetriebs - Zeugen gesucht

Niederlangen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12. Januar 2026 und dem 22. Januar 2026 kam es auf landwirtschaftlichen Flächen der Niedersächsischen Landesforsten (Forstamt Ankum) zu mehreren Straftaten.

Bislang unbekannte Täter entwendeten von insgesamt vier Hochsitzen die Sitzbretter. Darüber hinaus wurde der laufende Jagdbetrieb wiederholt gestört. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die unbekannte Täterschaft mit einem dunklen, vermutlich blauen Kastenwagen den Nahbereich des Jagdgeschehens und hupte dabei wiederholt lautstark.

Die Polizei Lathen bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu dem beschriebenen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05933/924570 zu melden.

