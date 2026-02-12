PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Diebstahl von Sitzbrettern an Hochsitzen und Störung des Jagdbetriebs - Zeugen gesucht

Niederlangen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12. Januar 2026 und dem 22. Januar 2026 kam es auf landwirtschaftlichen Flächen der Niedersächsischen Landesforsten (Forstamt Ankum) zu mehreren Straftaten.

Bislang unbekannte Täter entwendeten von insgesamt vier Hochsitzen die Sitzbretter. Darüber hinaus wurde der laufende Jagdbetrieb wiederholt gestört. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die unbekannte Täterschaft mit einem dunklen, vermutlich blauen Kastenwagen den Nahbereich des Jagdgeschehens und hupte dabei wiederholt lautstark.

Die Polizei Lathen bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu dem beschriebenen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05933/924570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 15:18

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz "Laxtener Sand" - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - Am Donnerstag, 12. Februar 2026, kam es gegen 09:15 Uhr auf dem Parkplatz "Laxtener Sand" an der B70 in Fahrtrichtung Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seiner mutmaßlich roten Sattelzugmaschine mit einer dort geparkten weißen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren