Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in der Burgstraße - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Donnerstag, 12. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 08:05 Uhr und 10:00 Uhr in der Burgstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein blauer BMW iX3 war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz linksseitig eines Fahrradgeschäfts abgestellt. Als der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er mehrere Lackkratzer am linken Radkasten fest. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell