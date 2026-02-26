PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 36-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Eine 36-jährige Radfahrerin zog sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 25. Februar, leichte Verletzungen zu. Sie befuhr gegen 9.55 Uhr die Dortmunder Straße. Eine 64-jährige Hyundai-Fahrerin beabsichtigte, von der südlich gelegenen Ludwig-Isenbeck-Straße westlich auf die Dortmunder Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

