POL-HAM: 36-jährige Radfahrerin leicht verletzt
Hamm-Herringen (ots)
Eine 36-jährige Radfahrerin zog sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 25. Februar, leichte Verletzungen zu. Sie befuhr gegen 9.55 Uhr die Dortmunder Straße. Eine 64-jährige Hyundai-Fahrerin beabsichtigte, von der südlich gelegenen Ludwig-Isenbeck-Straße westlich auf die Dortmunder Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)
