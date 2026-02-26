Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf der Lipperandstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwei Frauen und ein Mann verletzten sich bei einem Auffahrunfall auf der Lipperandstraße am Donnerstag, 26. Februar, leicht.

Gegen 6.50 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau mit ihrem Citroën die Lipperandstraße in westlicher Richtung. In Höhe der Überführung der Barsener Straße bremste die Frau aus Werne zu spät und fuhr auf einen Seat eines 29-jährigen Mannes aus Hamm auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf den Hyundai eines 38-jährigen Hammers geschoben, der zuvor aufgrund eines Rückstaus angehalten hatte.

Der Citroën und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 45.000 Euro.

Zwei Rettungswagen brachten die leicht verletzte Citroën-Fahrerin sowie den Seat-Fahrer in örtliche Krankenhäuser. Der Hyundai-Fahrer konnte nach einer Behandlung vor Ort entlassen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lipperandstraße im Bereich zwischen der Römerstraße und der Oberholsener Straße in beide Richtungen gesperrt. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell