Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Führerschein, zwei Autos und Mobilelefone beschlagnahmt

Hamm-Herringen (ots)

Nach einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen zweier Fahrzeugführer nahm die Polizei Hamm am Freitag, 27. Februar, gegen 22:47 Uhr, eine Strafanzeige auf.

Die 19- und 21-jährigen Hammenser fielen einer zivilen Streifenwagenbesatzung bereits im Vorfeld durch ihre Fahrweise auf und wurden fortan beobachtet.

Als beide schließlich auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes fuhren, konnte ein unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen festgestellt werden. Hierzu brachten sie zunächst ihren BMW und Mercedes-Benz nebeneinander in Position, um anschließend gleichzeitig maximal zu beschleunigen. Zu der Zeit auf dem Parkplatz befindliche unbeteiligte Passanten wurden glücklicherweise durch das Rennen nicht gefährdet.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle beider junger Erwachsener wurden die beteiligten Fahrzeuge sowie Mobiltelefone und ein mitgeführter Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (sa)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

