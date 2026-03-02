Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 34-jähriger Ladendieb vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Sonntag, 1. März, einen 34-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Der Mann hatte zuvor einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz begangen.

Ein Ladendetektiv hatte beobachtet, wie der Mann Wein an sich nahm und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Nachdem der Ladendetektiv den Mann außerhalb des Geschäfts angesprochen und zurückgeführt hatte, trafen die bereits angeforderten Einsatzkräfte vor Ort ein.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Ladendiebes stellten die Beamten in einer der mitgeführten Taschen nicht nur ein Küchenmesser und einen Brieföffner griffbereit, sondern auch mehrere verschreibungspflichtige Medikamente fest.

Neben den aufgefundenen Arzneimitteln beschlagnahmten die Beamten auch das Messer, den Brieföffner und das Mobiltelefon des Wohnungslosen.

Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell