Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes-Benz beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Bokcum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Samstag, 28. Februar, in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 11 Uhr einen geparkten schwarzen Mercedes-Benz auf einem Supermarktparkplatz an der Römerstraße. Der Wagen wies Beschädigungen am rechten hinteren Kotflügel sowie an der Beifahrerseite auf. Die Höhe des Schadens wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

