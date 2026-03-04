PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Starkstromkabel von Baustelle gestohlen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (04.03.2026) von einer Baustelle am Wiener Platz zahlreiche Kabel entwendet und dabei einen Sachschaden von geschätzten 25.000 Euro verursacht. Die Täter gelangten zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr und Mittwochmorgen, 06.30 Uhr, in den fünfstöckigen Rohbau auf dem Baufeld beim Bahnhof Feuerbach. Dort schnitten sie rund 100 Meter Starkstromkabel sowie weitere verlegte Kabel und Kabeltrommeln an Stromkästen ab und nahmen diese mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 8990-3800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

