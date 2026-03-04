PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: 73-jährige Frau bei Wohnungsbrand verstorben

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Zellerstraße ist am Mittwochmorgen (04.03.2026) eine 73 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Gegen 06.00 Uhr meldeten Zeugen eine starke Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten im Zuge der Löscharbeiten die leblose Bewohnerin in der Wohnung. Ein ebenfalls herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der 73-Jährigen feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden kann beim derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

