PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich aufgrund Alkoholbeeinflussung Unfall verursacht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 230.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (03.03.2025) auf der Bundesstraße B27 ereignet hat. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer war gegen 20.30 Uhr von der Autobahn 81 kommend in Richtung Zuffenhausen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Zuffenhausen Nord touchierte der offenbar alkoholisierte Fahrer den neben ihm fahrenden Mercedes eines 48-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kamen schließlich auf der rechten Spur zum Stehen. Ein 60-jähriger Fahrer eines Autotransporters erkannte die schlecht abgesicherte Unfallstelle zu spät und musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Ein Porsche GT4 löste sich hierauf von der Ladefläche des Autotransporters und stürzte auf den Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Warum der Porsche von der Ladefläche stürzte ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Audi-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 14:12

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte sind am Montagabend (02.03.2026) in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Schüle eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18.00 Uhr und 22.20 Uhr die Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten alle Stockwerke und flüchteten ersten Erkenntnissen zufolge ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:10

    POL-S: Verkehrsunfall Pedelec kontra Auto - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 16 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Montag (02.03.2026) mit einem Audi zusammen gestoßen. Der junge Mann fuhr gegen 17 Uhr in Bad Cannstatt in der Straße Am Römerkastell unerlaubt auf dem Gehweg. Im Einmündungsbereich der Naststraße kam es dann zur Kollision mit dem Audi A4. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. Zeugen ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:01

    POL-S: Auseinandersetzung mit mehreren Personen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Obertürkheim (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Mörgelenstraße am Montagabend (02.03.2026). Zeugen nahmen gegen 18.30 Uhr offenbar am Rande der Auseinandersetzung Knallgeräusche wahr und meldeten den Vorfall der Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren die Beteiligten bereits in Richtung Bahnhof Obertürkheim geflüchtet. Die anschließende Fahndung, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren