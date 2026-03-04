Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich aufgrund Alkoholbeeinflussung Unfall verursacht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 230.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (03.03.2025) auf der Bundesstraße B27 ereignet hat. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer war gegen 20.30 Uhr von der Autobahn 81 kommend in Richtung Zuffenhausen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Zuffenhausen Nord touchierte der offenbar alkoholisierte Fahrer den neben ihm fahrenden Mercedes eines 48-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kamen schließlich auf der rechten Spur zum Stehen. Ein 60-jähriger Fahrer eines Autotransporters erkannte die schlecht abgesicherte Unfallstelle zu spät und musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Ein Porsche GT4 löste sich hierauf von der Ladefläche des Autotransporters und stürzte auf den Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Warum der Porsche von der Ladefläche stürzte ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Audi-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde einbehalten.

