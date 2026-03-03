PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auseinandersetzung mit mehreren Personen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Mörgelenstraße am Montagabend (02.03.2026). Zeugen nahmen gegen 18.30 Uhr offenbar am Rande der Auseinandersetzung Knallgeräusche wahr und meldeten den Vorfall der Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren die Beteiligten bereits in Richtung Bahnhof Obertürkheim geflüchtet. Die anschließende Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, blieb zunächst ohne Erfolg. Kurze Zeit später kehrte ein 28 Jahre alter Mann mit leichten Verletzungen an den Tatort zurück. Ob und wie er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es gibt nach aktuellem Kenntnisstand keine Hinweise darauf, dass eine scharfe Schusswaffe eingesetzt wurde. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Tatbeteiligungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

