Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Polizeipräsidium Stuttgart: Neue Beschäftigte begrüßt

Stuttgart (ots)

Bürgermeister Dr. Clemens Maier und Polizeipräsident Markus Eisenbraun haben am Montag, den 2. März 2026, 62 neue Beschäftigte beim Polizeipräsidium Stuttgart im Rathaus der Landeshauptstadt begrüßt. Ende März haben 36 der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihre Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst erfolgreich abgeschlossen und beginnen nun ihre Karriere bei der Polizei in Stuttgart. In einer feierlichen Zeremonie leisteten die jungen Polizistinnen und Polizisten sowie eine Verwaltungsbeamtin den Eid auf die Landesverfassung von Baden-Württemberg. Zudem gab es acht Versetzungen von Polizeibeamten, welche bereits in anderen Polizeipräsidien tätig waren. Die Mehrheit der neu eingestellten Polizistinnen und Polizisten wird ihren Dienst bei der Einsatzhundertschaft oder auf einem der acht Reviere beginnen. Das Polizeipräsidium Stuttgart freut sich außerdem über zwei Verwaltungsbeamtinnen und insgesamt 18 Tarifbeschäftigte, die ihren Dienst seit September 2025 nach und nach aufgenommen haben, zum Beispiel als Bürobeschäftigte, Buchprüfer, Einsatzassistenten, Data Analysts oder Pförtner. Im Anschluss an die Vereidigung im Rathaus bekamen die Neuzugänge während einer Stadtrundfahrt einen ersten Einblick in Sehenswürdigkeiten, kulturellen Angebote und Freizeitaktivitäten in Stuttgart.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell