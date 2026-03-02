Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag (01.03.2026) gegen 16 Uhr am Stöckachplatz einem 19-Jährigen das Mobiltelefon geraubt und ihn dabei geschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel ihm sein Mobiltelefon aus der Hosentasche. Zwei unbekannte Personen sollen es aufgehoben und einbehalten haben. Als der Geschädigte versuchte, sein Handy zurückzuerlangen, wurde er von den Tätern geschlagen. Anschließend entfernten sich diese in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +497118990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

