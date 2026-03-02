PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos beschädigt - 20-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen zu einem Vorfall, bei dem in der Nacht zum Samstag (28.02.2026) in der Salzwiesenstraße ein 20 Jahre alter Mann Fahrzeuge beschädigt hat. Ein Anwohner sah um 02.05 Uhr, wie der Tatverdächtige auf geparkte Autos eintrat und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen daraufhin den 20-Jährigen vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass der Mann einem Opel Corsa und einem Seat Leon den Außenspiegel abgetreten hat. Des Weiteren soll er auch einen Einkaufswagen gegen mehrere Fahrzeuge gestoßen haben. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Tatverdächtige weitere Fahrzeuge beschädigt hat. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

