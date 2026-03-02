PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: 17-Jähriger beraubt und geschlagen - Fahndung mit Hubschrauber - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Mehrere Unbekannte haben am Sonntag (01.03.2026) einen 17 Jahre alten Mann im Bereich der Engelbergstraße ausgeraubt. Der junge Mann befand sich gegen 21.45 Uhr im Bereich der Engelbergstraße, als er unvermittelt von mehreren Personen angegriffen wurde. Ihm soll hierbei eine Bauchtasche mit mehreren hundert Euro Bargeld vom Bauch gerissen worden sein. Der 17-Jährige erlitt bei dem Angriff eine blutende Kopfplatzwunde und Schürfwunden an den Händen und Armen. Bei dem Angriff soll angeblich auch mehrfach geschossen worden sein. Es konnten keine Hinweise auf eine scharfe Schusswaffe ermittelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Kräften und dem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Der Geschädigte wurde von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte keine Beschreibung der unbekannten Täter abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

