POL-S: In Linienbus gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (28.02.2026) in Stuttgart-Mitte ereignet hat. Ein unbekannter Pkw-Lenker befuhr gegen 13.20 Uhr die Kriegsbergstraße vom Hauptbahnhof kommend in Fahrtrichtung Ossietzkystraße. Er bremste plötzlich ab, bog ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen nach rechts in die Ossietzkystraße ein, fuhr dann aber wieder nach links, um der Kriegsbergstraße weiter zu folgen. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der direkt dahinterfahrende 38-jährige Lenker eines Gelenkbusses der Linie 42 eine Gefahrenbremsung ein. Durch den Bremsvorgang stürzten eine 61-jährige Frau sowie zwei 20 und 52 Jahre alten Männer zu Boden und mussten durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht werden. Durch den Unfall entstand kein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

