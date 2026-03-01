PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Linienbus gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (28.02.2026) in Stuttgart-Mitte ereignet hat. Ein unbekannter Pkw-Lenker befuhr gegen 13.20 Uhr die Kriegsbergstraße vom Hauptbahnhof kommend in Fahrtrichtung Ossietzkystraße. Er bremste plötzlich ab, bog ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen nach rechts in die Ossietzkystraße ein, fuhr dann aber wieder nach links, um der Kriegsbergstraße weiter zu folgen. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der direkt dahinterfahrende 38-jährige Lenker eines Gelenkbusses der Linie 42 eine Gefahrenbremsung ein. Durch den Bremsvorgang stürzten eine 61-jährige Frau sowie zwei 20 und 52 Jahre alten Männer zu Boden und mussten durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht werden. Durch den Unfall entstand kein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 08:48

    POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagnachmittag (26.02.2026) in der Daimlerstraße. Ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer war gegen 15.45 Uhr in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als ihn auf Höhe der Hausnummer 101 ein VW überholte. Währenddessen kam es offenbar zum Kontakt zwischen Radfahrer und VW, weshalb sich am Außenspiegel die Spiegelklappe löste. Aufgrund ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:57

    POL-S: 15-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (25.02.2026) ein 15 Jahre altes Mädchen im Bereich Lindental Ecke Pforzheimer Straße sexuell belästigt. Der unbekannte Täter sprach gegen 20:25 Uhr das Mädchen im Beisein ihrer Freundin mittels Google-Übersetzer an, dass er Sex mit ihr haben möchte. Des Weiteren versuchte er sie zweimal auf die Wange zu küssen und berührte sie hierbei an der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:47

    POL-S: Rotlicht missachtet - Ampel beschädigt

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen (25.02.2026) haben sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 22-jähriger VW Passat-Fahrer befuhr kurz vor 07.00 Uhr die Löwentorstraße in Richtung Löwentorkreuzung. An der Kreuzung Löwentorstraße / Löwentorbogen missachtete er mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht. Dadurch stieß er mit einem entgegenkommenden VW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren