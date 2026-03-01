Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer gestürzt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer und sein 22 Jahre alter Mitfahrer haben sich am Sonntag (01.03.2026) bei einem Unfall im Gäubahntunnel Verletzungen zugezogen. Der Motorradfahrer fuhr gegen 16.15 Uhr im Gäubahntunnel in Fahrtrichtung Innenstadt und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den leicht verletzten Fahrer und den schwer verletzten Sozius und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, an diesem entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

