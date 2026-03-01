PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger von Stadtbahn erfasst

Stuttgart-Wangen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag (01.03.2026) ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall an der Wasenstraße zugezogen. Ein 89-jähriger Fußgänger überquerte gegen 13.30 Uhr an einem Z-Übergang unachtsam die Gleise. Trotz der sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung des 34 Jahre alten Stadtbahnführers der Linie U13 wurde der Fußgänger von der Stadtbahn erfasst. Nachdem der Verletzte durch die Feuerwehr geborgen wurde, brachte ihn der Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Stuttgarter Krankenhaus. Der Stadtbahnverkehr war bis zum Ende der Unfallaufnahme bis zirka 16.40 Uhr gesperrt. Es kam im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 10:23

    POL-S: In Linienbus gestürzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Drei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (28.02.2026) in Stuttgart-Mitte ereignet hat. Ein unbekannter Pkw-Lenker befuhr gegen 13.20 Uhr die Kriegsbergstraße vom Hauptbahnhof kommend in Fahrtrichtung Ossietzkystraße. Er bremste plötzlich ab, bog ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen nach rechts in die Ossietzkystraße ein, fuhr dann aber ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 08:48

    POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagnachmittag (26.02.2026) in der Daimlerstraße. Ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer war gegen 15.45 Uhr in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als ihn auf Höhe der Hausnummer 101 ein VW überholte. Währenddessen kam es offenbar zum Kontakt zwischen Radfahrer und VW, weshalb sich am Außenspiegel die Spiegelklappe löste. Aufgrund ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:57

    POL-S: 15-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (25.02.2026) ein 15 Jahre altes Mädchen im Bereich Lindental Ecke Pforzheimer Straße sexuell belästigt. Der unbekannte Täter sprach gegen 20:25 Uhr das Mädchen im Beisein ihrer Freundin mittels Google-Übersetzer an, dass er Sex mit ihr haben möchte. Des Weiteren versuchte er sie zweimal auf die Wange zu küssen und berührte sie hierbei an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren