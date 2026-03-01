POL-S: Fußgänger von Stadtbahn erfasst
Stuttgart-Wangen (ots)
Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag (01.03.2026) ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall an der Wasenstraße zugezogen. Ein 89-jähriger Fußgänger überquerte gegen 13.30 Uhr an einem Z-Übergang unachtsam die Gleise. Trotz der sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung des 34 Jahre alten Stadtbahnführers der Linie U13 wurde der Fußgänger von der Stadtbahn erfasst. Nachdem der Verletzte durch die Feuerwehr geborgen wurde, brachte ihn der Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Stuttgarter Krankenhaus. Der Stadtbahnverkehr war bis zum Ende der Unfallaufnahme bis zirka 16.40 Uhr gesperrt. Es kam im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.
