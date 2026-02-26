PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 15-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (25.02.2026) ein 15 Jahre altes Mädchen im Bereich Lindental Ecke Pforzheimer Straße sexuell belästigt. Der unbekannte Täter sprach gegen 20:25 Uhr das Mädchen im Beisein ihrer Freundin mittels Google-Übersetzer an, dass er Sex mit ihr haben möchte. Des Weiteren versuchte er sie zweimal auf die Wange zu küssen und berührte sie hierbei an der Schulter. Als die Freundin des Mädchens die Polizei verständigte, entfernte sich der Unbekannte in Richtung B295. Der Unbekannte war zirka 25 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jogginghose und eine blau-grüne Zip-Jacke mit Kapuze. Er sprach kein Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8, Kärntner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 14:47

    POL-S: Rotlicht missachtet - Ampel beschädigt

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen (25.02.2026) haben sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 22-jähriger VW Passat-Fahrer befuhr kurz vor 07.00 Uhr die Löwentorstraße in Richtung Löwentorkreuzung. An der Kreuzung Löwentorstraße / Löwentorbogen missachtete er mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht. Dadurch stieß er mit einem entgegenkommenden VW ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:46

    POL-S: Fahrzeug contra Stadtbahn

    Stuttgart-West (ots) - Ein Leichtverletzter und zirka 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Dienstag (24.02.2026) in der Bebelstraße ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit fuhr gegen 09.55 Uhr in der Bebelstraße in Richtung Berliner Platz. An der Kreuzung zur Schwabstraße wollte er mutmaßlich verkehrswidrig wenden und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U9 zusammen, welche in gleicher Richtung unterwegs war. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren