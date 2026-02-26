Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 15-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (25.02.2026) ein 15 Jahre altes Mädchen im Bereich Lindental Ecke Pforzheimer Straße sexuell belästigt. Der unbekannte Täter sprach gegen 20:25 Uhr das Mädchen im Beisein ihrer Freundin mittels Google-Übersetzer an, dass er Sex mit ihr haben möchte. Des Weiteren versuchte er sie zweimal auf die Wange zu küssen und berührte sie hierbei an der Schulter. Als die Freundin des Mädchens die Polizei verständigte, entfernte sich der Unbekannte in Richtung B295. Der Unbekannte war zirka 25 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jogginghose und eine blau-grüne Zip-Jacke mit Kapuze. Er sprach kein Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8, Kärntner Straße zu melden.

