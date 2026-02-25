PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug contra Stadtbahn

Stuttgart-West (ots)

Ein Leichtverletzter und zirka 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Dienstag (24.02.2026) in der Bebelstraße ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit fuhr gegen 09.55 Uhr in der Bebelstraße in Richtung Berliner Platz. An der Kreuzung zur Schwabstraße wollte er mutmaßlich verkehrswidrig wenden und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U9 zusammen, welche in gleicher Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte ein 31-jähriger Fahrgast in der Bahn und verletzte sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 13:42

    POL-S: Sexuelle Handlungen am Straßenrand - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Drei unbekannte Männer haben sich am Sonntagmorgen (22.02.2026) am Berliner Platz aufgehalten, wobei einer der Männer sexuelle Handlungen vor einer Frau vollzogen haben soll. Eine Zeugin konnte gegen 05.15 Uhr beobachten, dass sich auf dem Gehweg eine Frau befand, während drei unbekannte Männer um sie herumstanden. Während die anderen beiden Männer die Situation beobachteten, soll einer der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:36

    POL-S: 21-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (24.02.2026) einen 21 Jahre alten Mann im Bereich des Schlossplatzes ausgeraubt. Der 21-Jährige befand sich gegen 13.40 Uhr im Bereich der Königstraße, als ein unbekannter Mann ihm unvermittelt ein Mobiltelefon entriss. Die beiden Männer gerieten daraufhin in Streit, in dessen Verlauf sich noch weitere Personen beteiligten. Der unbekannte Mann hatte dunkle kurze ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren