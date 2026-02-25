Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug contra Stadtbahn

Stuttgart-West (ots)

Ein Leichtverletzter und zirka 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Dienstag (24.02.2026) in der Bebelstraße ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit fuhr gegen 09.55 Uhr in der Bebelstraße in Richtung Berliner Platz. An der Kreuzung zur Schwabstraße wollte er mutmaßlich verkehrswidrig wenden und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U9 zusammen, welche in gleicher Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte ein 31-jähriger Fahrgast in der Bahn und verletzte sich leicht.

