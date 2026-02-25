PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Sexuelle Handlungen am Straßenrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte Männer haben sich am Sonntagmorgen (22.02.2026) am Berliner Platz aufgehalten, wobei einer der Männer sexuelle Handlungen vor einer Frau vollzogen haben soll. Eine Zeugin konnte gegen 05.15 Uhr beobachten, dass sich auf dem Gehweg eine Frau befand, während drei unbekannte Männer um sie herumstanden. Während die anderen beiden Männer die Situation beobachteten, soll einer der Männer neben der Frau an seinem Glied manipuliert haben . Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3, Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

