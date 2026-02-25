POL-S: Kühlschrank in Brand geraten

Stuttgart-Nord (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (24.02.2026) in der Seestraße ereignet hat. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug zwischen 07.40 Uhr und 08.40 Uhr in der Seestraße und streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen, auf Höhe Hausnummer 49, am Fahrbahnrand geparkten Opel. Hierbei beschädigte er den Außenspiegel am Opel. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

