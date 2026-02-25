POL-S: Kühlschrank in Brand geraten
Stuttgart-Vaihingen (ots)
In einer Wohnung am Egmontweg ist in der Nacht zum Dienstag (24.02.2026) ein Feuer ausgebrochen. Bewohner bemerkten gegen 01.00 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich des Kühlschranks und verständigten die Feuerwehr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell