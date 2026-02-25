PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kühlschrank in Brand geraten

Stuttgart-Vaihingen (ots)

In einer Wohnung am Egmontweg ist in der Nacht zum Dienstag (24.02.2026) ein Feuer ausgebrochen. Bewohner bemerkten gegen 01.00 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich des Kühlschranks und verständigten die Feuerwehr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 12:00

    POL-S: Empfindlicher Schlag gegen Räuberbande - Tatverdächtige festgenommen

    Stuttgart/ Neu-Ulm / Vaslui / Sospel (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart, Staatsanwaltschaft Memmingen, Polizei Schwaben Süd-West, Europol und Direktion für die Bekämpfung organisierter Kriminalität und Terrorismus Bukarest geben bekannt: Empfindlicher Schlag gegen Räuberbande - Tatverdächtige festgenommen Polizeibeamten ist am Mittwoch (25.02.2026) ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:50

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost /-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum von Dienstag (17.02.2026) bis Montag (23.02.2026) in Häuser an der Kolpingstraße und am Filderblickweg eingebrochen. An der Kolpingstraße hebelten die Täter zwischen Dienstag, 09.30 Uhr und Montag, 14.00 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume der Doppelhaushälfte. Am Filderblickweg hebelten die Täter zwischen Donnerstag, 11.00 Uhr und ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:48

    POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Nord (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (24.02.2026) in der Seestraße ereignet hat. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug zwischen 07.40 Uhr und 08.40 Uhr in der Seestraße und streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen, auf Höhe Hausnummer 49, am Fahrbahnrand geparkten Opel. Hierbei beschädigte er den Außenspiegel am Opel. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren