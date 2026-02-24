Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost /-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Dienstag (17.02.2026) bis Montag (23.02.2026) in Häuser an der Kolpingstraße und am Filderblickweg eingebrochen. An der Kolpingstraße hebelten die Täter zwischen Dienstag, 09.30 Uhr und Montag, 14.00 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume der Doppelhaushälfte. Am Filderblickweg hebelten die Täter zwischen Donnerstag, 11.00 Uhr und Montag, 12.30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Ob die Täter jeweils etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

