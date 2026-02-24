PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart
POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (24.02.2026) in der Seestraße ereignet hat. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug zwischen 07.40 Uhr und 08.40 Uhr in der Seestraße und streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen, auf Höhe Hausnummer 49, am Fahrbahnrand geparkten Opel. Hierbei beschädigte er den Außenspiegel am Opel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

