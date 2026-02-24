Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Bedrohung - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (23.02.2026) in der Klett-Passage einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der Polizeibeamte bedroht und Widerstand geleistet haben soll. Der Tatverdächtige soll gegen 18.30 Uhr eine Polizeistreife angesprochen und wirre Angaben gemacht haben. Während des Gesprächs soll er dann ein Küchenmesser aus der Bauchtasche seines Pullovers gezogen und damit die Polizeibeamten bedroht haben. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen mit Unterstützung der Bundespolizei und eines Passanten vorläufig fest und brachten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus.

