Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Rettungswagen

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Montagmittag (23.02.2026) hat sich eine 69 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin in der Cannstatter Straße leichte Verletzungen zugezogen. Die 69-Jährige war gegen 14.00 Uhr aus Richtung Heilmannstraße in Richtung Wolframstraße unterwegs und fuhr ersten Erkenntnissen zufolge bei Grünlicht in die Kreuzung ein. Dort stieß sie mit einem Rettungswagen eines 23-Jährigen zusammen, der unter der Nutzung von Sondersignal aus Richtung Cannstatt in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Mitsubishi überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell