Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 10-jähriges Kind sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 83 Jahre alter Mann soll am Samstag (21.02.2026) in einem Thermalbad an der Sulzerrainstraße ein 10-jähriges Kind sexuell bedrängt haben. Die 10-Jährige befand sich gegen 17.30 Uhr mit ihren Eltern im Schwimmbad, als der 83-Jährige sie ansprach und zum Wasserballspielen aufforderte. Hierbei soll er zunächst durch geschickte Ballwürfe das Mädchen aus dem Sichtfeld bewegt haben. Anschließend soll er mehrfach versucht haben, sich dem Mädchen sexuell anzunähern. Alarmierte Beamte nahmen den Mann noch im Thermalbad vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

