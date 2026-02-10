Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Massive Sachbeschädigung in Bar - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Montag, 9. Februar 2026, kam es zwischen 03:00 Uhr und 03:21 Uhr zu einer erheblichen Sachbeschädigung in einer Bar an der Schlachterstraße in Lingen.

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der gewerblich genutzten Immobilie. Im Inneren zerstörten sie nahezu das gesamte Inventar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

