Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Frau sexuell belästigt und genötigt - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, kam es gegen 20:30 Uhr in der Kardinal-von-Galen-Straße zu einer sexuellen Belästigung und Nötigung.

Zwei Männer in einem blauschwarzen BMW folgten einer 20-jährigen Frau vom Parkplatz des VfB bis zur Kardinal-von-Galen-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 77 öffnete der Beifahrer die Tür und packte die Frau am Handgelenk, um sie in das Auto zu zerren. Sie konnte sich befreien und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Anschließend hat sie die Polizei informiert. Beide bislang unbekannten Täter entfernten sich in Richtung BBS. Beide Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Fahrer

   - ca. 35 Jahre
   - stabilere Figur
   - schwarzer Vollbart
   - schwarze Kleidung

Beifahrer

   - ca. 35 Jahre
   - kleiner als der Fahrer
   - weißes T-Shirt
   - schwarze Strickjacke
   - dünnes, schmales Gesicht
   - Cappi

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Identität beider Männer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

