PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Einbruch in Industriefirma - Zeugen gesucht

Beesten (ots)

Am Samstag, dem 7. Februar 2026, gegen 17:50 Uhr kam es in Beesten in der Straße Tannensand zu einem Einbruch.

Zwei unbekannte Täter verschafften sich Zugang aufs Gelände einer Industriefirma, während der dritte Täter im Pkw verblieb. Anschließend versuchten sie gewaltsam in das Gebäudeinnere über ein Rolltor zu gelangen, jedoch ohne Erfolg. Alle Täter flüchteten mit dem PKW in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/929210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 07:32

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Am Samstag, 07. Februar 2026, kam es gegen 11:05 Uhr auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf bislang unbekannte Weise einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Caddy. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:31

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Nordhorn (ots) - Am Freitag, 06. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 19:10 Uhr und 21:00 Uhr am Heseper Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren einen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 175 abgestellten Renault. Anschließend entfernte sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren