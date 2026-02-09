Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Einbruch in Industriefirma - Zeugen gesucht

Am Samstag, dem 7. Februar 2026, gegen 17:50 Uhr kam es in Beesten in der Straße Tannensand zu einem Einbruch.

Zwei unbekannte Täter verschafften sich Zugang aufs Gelände einer Industriefirma, während der dritte Täter im Pkw verblieb. Anschließend versuchten sie gewaltsam in das Gebäudeinnere über ein Rolltor zu gelangen, jedoch ohne Erfolg. Alle Täter flüchteten mit dem PKW in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/929210 zu melden.

