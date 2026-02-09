Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Mit 3,1 Promille Auto gegen Hauswand gefahren

Sögel (ots)

Am Sonntag, dem 8. Februar 2026, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Spahnharrenstätter Straße zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall.

Ein 46-jähriger Fahrer eines blauen Ford Mondeo befuhr die Straße, als er von der Fahrbahn abkam und auf der Hofeinfahrt eines Familienhauses gegen die Hauswand prallte. Der Fahrer versuchte erneut die Fahrt aufzunehmen und schrammte an der Hauswand entlang. Zwei Bewohner des Familienhauses verhalfen dem Fahrer aus dem Fahrzeug und riefen den Rettungswagen.

Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach erster Einschätzung verläuft sich die Schadenshöhe vom Auto und der Hauswand auf etwa 22.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell