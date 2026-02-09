Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Sachbeschädigung an Schule - Polizei sucht Zeugen

Freren (ots)

In der Zeit von Freitag, 6. Februar 2026, 12:30 Uhr, bis Montag, 9. Februar 2026, 07:30 Uhr, kam es an der Paul-Moor-Schule in der Schulstraße in Freren zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Flachdach des Gebäudes und beschädigten dort vermutlich durch das Werfen einer Glasflasche ein Fenster. Dabei wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung zerstört. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902 949620 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell