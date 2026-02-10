Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Niederlangen - Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfall verstorben
Niederlangen (ots)
Am Montag, 9. Februar 2026, kam es im Kreuzungsbereich Ploorstraße / Neusustrumer Straße (K156) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde.
Eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin war aus Richtung Sustrum kommend auf der Ploorstraße in Richtung Niederlangen-Siedlung unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Neusustrumer Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einem von links kommenden Lkw.
Der 62-jährige Fahrer eines Iveco-Lkw befuhr die K156 aus Richtung Lathen kommend in Richtung A31. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Lkw-Fahrer keine Möglichkeit, den Zusammenstoß zu verhindern. Die 72-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in das Krankenhaus nach Meppen gebracht.
Am selben Tag gegen 17:45 Uhr teilte das Krankenhaus mit, dass die Frau infolge ihrer schweren Verletzungen verstorben ist.
