Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall beim Wenden - zwei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Bottrop war am Sonntagabend (20:55 Uhr) mit ihren beiden Kindern auf der Osterfelder Straße in Richtung Oberhausen unterwegs. Aus einer Parkbucht an der Straße fuhr zeitgleich ein 79-jähriger Autofahrer aus Bottrop in derselben Fahrtrichtung los. Er wollte wenden, dabei kam es zum Zusammenstoß.

Die 26-Jährige und eines der beiden Kinder (2 Jahre alt) mussten mit leichten Verletzungen behandelt werden.

Bei dem Unfall entstand außerdem 10.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell