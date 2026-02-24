PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf frischer Tat ertappt - Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgar-Bad Cannstattt (ots)

Ein 39-jähriger Mann soll am Montagmittag (23.02.2026) Waren aus einem Supermarkt an der Martha-Schmidtmann-Straße gestohlen haben. Der Mann soll gegen 12.30 Uhr mehrere Getränkedosen im Wert von zirka 60 Euro in seine Tasche gesteckt und anschließend die Kasse passiert haben ohne zu bezahlen. Zwei Polizeibeamte die privat unterwegs waren, beobachteten ihn dabei und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die hinzugerufenen Beamten den Mann wieder auf freien Fuß.

