Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mädchen nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Stuttgart-West (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen soll am Montagmittag (23.02.2026) mutmaßlich über eine rot anzeigende Ampel gelaufen und dabei von einem Auto erfasst worden sein. Das Mädchen wollte gegen 16.05 Uhr die Bebelstraße in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Schwabstraße überqueren, als sie das Rotlicht der Ampel missachtet haben soll. Eine 51-jährige Frau befuhr die Bebelstraße und übersah hierbei das Mädchen aufgrund eines parkenden Transporters. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung erfasste sie das Mädchen. Die 12-Jährige zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

