Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Aggressiver Mann - Polizei setzt Diensthund ein

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben Montagmittag (23.02.2026) einen 35-jährigen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft an der Zazenhäuser Straße festgenommen, der im Verdacht steht, Bewohner bedroht zu haben. Der Mann soll sich gegen 15.10 Uhr gegenüber einigen Bewohnern aggressiv verhalten haben, woraufhin er ein Hausverbot erhielt. Als er diesem nicht nachkam, verständigte der Leiter der Unterkunft die Polizei. Als die Beamten eintrafen, soll sich der Mann weiter aggressiv und bedrohlich gegenüber den Beamten verhalten haben. Daraufhin setzten die Beamten einen Diensthund gegen ihn ein und nahmen ihn fest. Hierbei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der 35 Jahre alte gambische Staatsangehörige wurde im Laufe des Dienstags (24.02.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell