POL-S: 21-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Dienstag (24.02.2026) einen 21 Jahre alten Mann im Bereich des Schlossplatzes ausgeraubt. Der 21-Jährige befand sich gegen 13.40 Uhr im Bereich der Königstraße, als ein unbekannter Mann ihm unvermittelt ein Mobiltelefon entriss. Die beiden Männer gerieten daraufhin in Streit, in dessen Verlauf sich noch weitere Personen beteiligten. Der unbekannte Mann hatte dunkle kurze Haare und trug eine dunkelblaue Strickweste, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

