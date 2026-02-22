Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Kellerräume eingebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: zwischen dem 15.02.2026, 16.00 Uhr und 21.02.2026, 16.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Keller eines Wohnhauses in Gronau. Die Einbrecher drangen zwischen Sonntag, dem 15.02.2026 und Samstag, dem 21.02.2026 in die Räumlichkeiten an der Ochtruper Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell