POL-BOR: Velen - Unbekannter Autofahrer beschädigt geparkten Pkw

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Coesfelder Straße;

Unfallzeit: 21.02.2026, zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr; Einen Seat Mii auf dem Parkplatz angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Velen. Der Wagen parkte zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der vorderen rechten Seite und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

