PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unbekannter Autofahrer beschädigt geparkten Pkw

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Coesfelder Straße;

Unfallzeit: 21.02.2026, zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr; Einen Seat Mii auf dem Parkplatz angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Velen. Der Wagen parkte zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der vorderen rechten Seite und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 09:41

    POL-BOR: Bocholt - Unbekannter zerkratzt Pkw

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Kreuzstraße; Tatzeit: 19.02.2026, zwischen 07.15 Uhr und 18.45 Uhr; Einen braunen Opel Meriva zerkratzt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Das Auto parkte am Donnerstag zwischen 07.15 Uhr und 18.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreuzstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug erheblich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:09

    POL-BOR: Raesfeld - Unbekannter wirft Fensterscheibe ein

    Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Birkenhain; Tatzeit: 19.02.2026, zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr; Die Fensterscheibe eines Wohnhauses beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Raesfeld an der Straße Birkenhain. Nach Angaben der Zeugen hörten sie am Donnerstagabend zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr ein verdächtiges Geräusch. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:54

    POL-BOR: Borken - Pkw in Brand gesetzt

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: 19.02.2026, 19.30 Uhr; Einen geparkten Pkw in Brand gesetzt haben bislang unbekannte Täter in Borken. Der schwarze VW Polo stand am Donnerstag zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkdeck eines Verbrauchermarktes an der Heidener Straße. Durch einen Zeugen wurde das brennende Auto gegen 19.30 Uhr festgestellt. Die Feuerwehr Borken löschte den Brand. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren