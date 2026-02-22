PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter zerkratzt Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kreuzstraße;

Tatzeit: 19.02.2026, zwischen 07.15 Uhr und 18.45 Uhr;

Einen braunen Opel Meriva zerkratzt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Das Auto parkte am Donnerstag zwischen 07.15 Uhr und 18.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreuzstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug erheblich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

