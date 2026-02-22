POL-BOR: Bocholt - Unbekannter zerkratzt Pkw
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Kreuzstraße;
Tatzeit: 19.02.2026, zwischen 07.15 Uhr und 18.45 Uhr;
Einen braunen Opel Meriva zerkratzt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Das Auto parkte am Donnerstag zwischen 07.15 Uhr und 18.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreuzstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug erheblich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
