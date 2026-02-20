PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Einbruch in Firmenhalle

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Fürst-zu-Salm-Salm-Straße;

Tatzeit: zwischen 18.02.2026, 19.30 Uhr und 19.02.2026, 07.45 Uhr;

In eine Firmenhalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Fürst-zu-Salm-Salm-Straße in Borken-Burlo. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere der Halle. Sie durchwühlten einen LKW und die Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
  • 20.02.2026 – 10:39

    POL-BOR: Raesfeld - Versuchter Einbruch in Tankstelle

    Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Schwietering; Tatzeit: 20.02.2026, zwischen 00.30 Uhr und 00.40 Uhr; In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in Raesfeld einzudringen. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an der Vorderseite des Gebäudes zu schaffen. Es blieb bei einem Versuch. Wer hat verdächtige Feststellungen im Bereich des Tankstellengeländes gemacht? ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:38

    POL-BOR: Bocholt - In Pkw eingebrochen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Hohenzollernstraße; Tatzeit: zwischen 18.02.2026, 21.15 Uhr und 19.02.2026, 17.00 Uhr; In einen geparkten Pkw eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Hohenzollernstraße in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Auto. Aus dem Fahrzeuginnern entwendeten sie persönliche Gegenstände. Die ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:37

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Barloer Weg; Unfallzeit: 17.02.2026, zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr; Nach einer Kollision mit einem weißen Audi geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen parkte am Dienstagnachmittag zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der hinteren linken Seite und entfernte sich ...

    mehr
