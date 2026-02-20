Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Einbruch in Firmenhalle

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Fürst-zu-Salm-Salm-Straße;

Tatzeit: zwischen 18.02.2026, 19.30 Uhr und 19.02.2026, 07.45 Uhr;

In eine Firmenhalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Fürst-zu-Salm-Salm-Straße in Borken-Burlo. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere der Halle. Sie durchwühlten einen LKW und die Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell