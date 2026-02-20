Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Barloer Weg;

Unfallzeit: 17.02.2026, zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr;

Nach einer Kollision mit einem weißen Audi geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen parkte am Dienstagnachmittag zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der hinteren linken Seite und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell