Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung der drei Jugendlichen aus Limburg.

Kreis Borken (ots)

Die drei vermissten Jugendlichen aus Limburg sind wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise für eine Straftat vor.

Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich der Bilder zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentliche Bild aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die dazugehörige Meldung ist inzwischen aus dem Presseportal entfernt worden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle
Telefon: 02861-900 4200
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

