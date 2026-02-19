PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Polizeiwache in Legden und am Rathaus in Ahaus - Polizei bittet um Hinweise

Ahaus/ Legden (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag (17.02. bis 18.02.) ist es sowohl an einer Polizeiwache an der Hauptstraße in Legden als auch am Gebäude des Rathauses in Ahaus sowie an den dort geparkten städtischen Dienstfahrzeugen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge schmierten bislang Unbekannte u. a. sogenannte "Hakenkreuze" in gold-brauner Farbe und mehrere andere Schriftzüge.

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

