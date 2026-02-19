POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Kreis Borken (ots) - Seit Mittwoch, dem 18.02.2026, werden drei Jugendliche aus Limburg vermisst. Die Drei verließen am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr ihre Wohnanschrift in Limburg-Offheim in Richtung Schule. Dort erschienen sie jedoch nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass die Mädchen sich im Kreis Borken aufhalten: Hier der Link zur Pressemitteilung aus Limburg: ...

