POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;
Unfallzeit: zwischen 18.02.2026, 12.00 Uhr und 19.02.2026, 10.30 Uhr;
Einen schwarzen Ford C-Max angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen stand das Auto auf einem Anwohnerparkplatz an der Enscheder Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
