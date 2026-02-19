PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: zwischen 18.02.2026, 12.00 Uhr und 19.02.2026, 10.30 Uhr;

Einen schwarzen Ford C-Max angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen stand das Auto auf einem Anwohnerparkplatz an der Enscheder Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

