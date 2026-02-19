PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Versuchter Einbruch in Firmentransporter

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Borkener Straße;

Tatzeit: zwischen 13.02.2026, 15.00 Uhr und 17.02.2026, 16.00 Uhr;

In einen Transporter einbrechen wollten bislang unbekannte Täter in Raesfeld. Der grüne Renault parkte zwischen Freitag- und Dienstagnachmittag auf einem öffentlichen Parkplatz an der Borkener Straße. Zu dieser Zeit versuchten sich die Unbekannten Zutritt zu dem Fahrzeug zu verschaffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

