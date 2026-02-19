POL-BOR: Raesfeld - Versuchter Einbruch in Firmentransporter

Vreden (ots) - Die vermisste Jugendliche aus Vreden ist wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten sowie des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild aus den Online-Bereichen zu löschen. ...

