POL-BOR: Reken - In Einfamilienhaus eingebrochen
Reken (ots)
Tatort: Reken, Ulmenstraße;
Tatzeit: zwischen 17.02.2026, 20.00 Uhr und 18.02.2026, 12.00 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag gewaltsam über die Rückseite des Hauses Zutritt zum Inneren. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Feststellungen im Bereich der Ulmenstraße gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
