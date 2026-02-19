PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heilig-Geist-Straße;

Unfallzeit: 18.02.2026, zwischen 16.20 Uhr und 16.30 Uhr;

Einen geparkten Pkw angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag in Borken. Der graue BMW stand zwischen 16.20 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Heilig-Geist-Straße, als der Unbekannte ihn an der vorderen linken Seite beschädigte. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 12:13

    POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrer stürzt bei Verkehrsunfall - Pkw-Fahrerin gesucht

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Domhof; Unfallzeit: 17.02.2026, 16.30 Uhr; Am Dienstag, 17.02.2026, kam es gegen 16.30 Uhr an der Straße Domhof in Ahaus zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Mann verletzt wurde. Zur Unfallzeit verließ eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin ein Parkdeck an der Straße Domhof, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Um ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:28

    POL-BOR: Vreden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung der vermissten 14-Jährigen

    Vreden (ots) - Die vermisste Jugendliche aus Vreden ist wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten sowie des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild aus den Online-Bereichen zu löschen. ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:07

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Pkw

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Hemdener Weg; Tatzeit: zwischen 17.02.2026, 17.30 Uhr und 18.02.2026, 09.00 Uhr; In ein Fahrzeug eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der graue Mercedes parkte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen am Hemdener Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren