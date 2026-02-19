POL-BOR: Borken - Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Heilig-Geist-Straße;
Unfallzeit: 18.02.2026, zwischen 16.20 Uhr und 16.30 Uhr;
Einen geparkten Pkw angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag in Borken. Der graue BMW stand zwischen 16.20 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Heilig-Geist-Straße, als der Unbekannte ihn an der vorderen linken Seite beschädigte. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
