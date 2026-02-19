PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung der vermissten 14-Jährigen

Vreden (ots)

Die vermisste Jugendliche aus Vreden ist wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten sowie des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die dazugehörige Meldung wurde inzwischen aus dem Presseportal entfernt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

